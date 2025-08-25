Thoma Bravo rachète Verint dans un accord de 2 milliards de dollars

La société de capital-investissement Thoma Bravo va acquérir Verint VRNT.O dans le cadre d'un accord de 2 milliards de dollars, y compris la dette, a déclaré lundi la société d'automatisation de l'expérience client.