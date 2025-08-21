Thoma Bravo rachète Dayforce dans le cadre d'une transaction de 12,3 milliards de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le fournisseur de logiciels de gestion des ressources humaines Dayforce DAY.N a annoncé jeudi que la société de rachat Thoma Bravo allait le racheter dans le cadre d'une transaction de 12,3 milliards de dollars, dette comprise.

L'offre représente une prime de 32,4 % par rapport au cours de clôture de l'action le 15 août, date à laquelle les négociations ont été annoncées pour la première fois.

Selon les termes de l'accord, les actionnaires de Dayforce recevront 70 dollars par action en numéraire, ce qui représente une valeur de 11,18 milliards de dollars, d'après les calculs de Reuters.

Le secteur des logiciels est devenu une cible d'investissement en raison de la résistance des services d'abonnement et des revenus récurrents dans une économie affaiblie par la détérioration du marché du travail , les tarifs douaniers et les dépenses erratiques.

L'action de Dayforce était en hausse d'environ 2 % dans les premiers échanges, après avoir perdu environ 7 % de sa valeur depuis le début de l'année, avec des performances inférieures à celles de ses pairs.

La société, qui s'est rebaptisée Ceridian HCM Holding l'année dernière, est confrontée à une forte concurrence dans le secteur, les entreprises préférant des sociétés plus établies et plus importantes.

Une vague de transactions dans le secteur de la gestion du capital humain ces dernières années signale une évolution vers des solutions axées sur l'IA et une plateforme unique, avec des acquisitions visant à consolider et à améliorer les outils proposés aux clients.

Paychex PAYX.O a annoncé l'acquisition de son rival Paycor pour 4,1 milliards de dollars au début de l'année, tandis qu'Automatic Data Processing a acquis WorkForce Software l'année dernière pour environ 1,2 milliard de dollars .

La transaction, qui comprend un investissement minoritaire d'une filiale de l'Abu Dhabi Investment Authority, devrait être finalisée au début de l'année prochaine, a déclaré Dayforce.

Selon les analystes, ce rachat permettrait à Dayforce d'alléger sa dette, tandis que les moyens financiers importants de Thoma Bravo aideraient l'entreprise à accélérer le développement de l'IA et à s'étendre à l'international.

Thoma Bravo, qui gérait environ 184 milliards de dollars d'actifs au 31 mars, est l'un des plus grands investisseurs mondiaux dans le domaine des logiciels. La société de capital-investissement a acquis ou investi dans plus de 530 entreprises de logiciels et de technologies.