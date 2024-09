THL Partners acquiert une participation majoritaire dans la société de logiciels pour semi-conducteurs AMI

((Traduction automatisée par Reuters, veuillez consulter la clause de non-responsabilité https://bit.ly/rtrsauto)) par Milana Vinn

La société de capital-investissement THL Partners a accepté lundi d'acquérir une participation majoritaire dans AMI AMISC.UL , dans le cadre d'une transaction qui, selon des personnes bien informées, valorise le fournisseur de logiciels pour semi-conducteurs à environ 600 millions de dollars.

L'opération devrait être finalisée à l'automne de cette année, selon une déclaration vue par Reuters. THL a investi dans AMI par l'intermédiaire de son fonds phare, le Fund IX, et de son Automation Fund, qui investit dans des entreprises technologiques qui conçoivent des logiciels et des outils d'automatisation.

Le pari de THL sur AMI intervient alors que les investisseurs ont doublé leur mise sur le boom de l'intelligence artificielle générative qui a alimenté les fabricants de puces tels que Nvidia NVDA.O et d'autres grandes entreprises technologiques, et a stimulé la demande mondiale d'infrastructures d'IA telles que les centres de données et les serveurs de grande puissance.

"Lorsque l'on pense aux grandes tendances macroéconomiques - l'explosion des investissements dans les centres de données, les semi-conducteurs à l'échelle mondiale et l'intelligence artificielle - AMI se situe vraiment à la racine de ces investissements", a déclaré Jim Carlisle, directeur général de THL, qui dirige les investissements de la société dans les secteurs de la technologie et des solutions d'entreprise.

AMI, dont le siège est à Atlanta, en Géorgie, fournit des logiciels utilisés dans les dispositifs intégrés, les serveurs et les centres de données. Elle compte parmi ses clients Intel

INTC.O , Nvidia, Microsoft MSFT.O et Qualcomm QCOM.O .

Ses logiciels aident les entreprises à gérer et à sécuriser les systèmes informatiques avancés et sont utilisés dans plus de 60 % des serveurs qui alimentent les centres de données et l'informatique en nuage, selon AMI.

Fondée en 1974 et anciennement connue sous le nom de Thomas H. Lee Partners , THL est une société de rachat d'entreprises qui se concentre principalement sur l'acquisition de sociétés de taille moyenne dans les secteurs de la santé, de la technologie et des services financiers, et de la technologie. Depuis sa création, THL, dont le siège est à Boston, a levé plus de 35 milliards de dollars grâce à ses fonds et a investi dans plus de 170 entreprises.

Parmi ses acquisitions récentes, citons la rachat de la société de technologie de santé Agiliti pour un montant de 2,5 milliards de dollars (), ainsi qu'une prise de participation majoritaire dans la société de conseil en criminalistique YA Group. Par l'intermédiaire de son fonds d'automatisation, THL a soutenu des entreprises telles que Brooks Automation, qui fournit des outils de robotique et d'automatisation aux fabricants de semi-conducteurs.

Bank of America BAC.N et le cabinet d'avocats Kirkland & Ellis ont conseillé AMI pour cette opération. Evercore, Ropes & Gray et Paul, Weiss ont conseillé THL.