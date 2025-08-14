THL Partners acquiert la société d'essais cliniques Headlands de KKR, selon des sources

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Sabrina Valle

La société de capital-investissement THL Partners a accepté de racheter à KKR

KKR.N une participation majoritaire dans Headlands Research, un réseau américain de sites d'essais cliniques, dans le cadre d'une transaction évaluée à environ 600 millions de dollars, selon des personnes familières avec le dossier.

La transaction pourrait être annoncée dès jeudi, selon les sources.

Les sites d'essais cliniques connaissent une croissance régulière, car les sociétés pharmaceutiques augmentent leurs dépenses de recherche, stimulées par de nouveaux types de thérapies et les besoins croissants en matière de soins de santé d'une population vieillissante.

Les sociétés de capital-investissement se sont davantage impliquées dans les essais cliniques, attirées par la possibilité de tirer parti de la technologie pour étendre les opérations et consolider un réseau fragmenté de sites autonomes en des plateformes plus intégrées et plus précieuses.

THL est présent dans le secteur des services pharmaceutiques depuis plus de vingt ans et a notamment investi dans Syneos Health, PCI Pharma Services, Adare Pharma Solutions et Red Nucleus.

La transaction marque une sortie pour la société de capital-investissement KKR, qui a acquis Headlands en 2018 et aurait au moins doublé son investissement, selon une personne familière avec le sujet.

La sortie de KKR dans Headlands fait suite à sa cession réussie de 12 milliards de dollars de PRA Health Sciences, une organisation de recherche clinique où elle a délivré un rendement sextuplé pour les investisseurs.

Parmi les récentes opérations réalisées par des sociétés de capital-investissement dans le domaine des essais cliniques, citons l'acquisition de CenExel par BayPine pour 1,5 milliard de dollars et l'investissement majoritaire de Genstar Capital dans Flourish Research, pour un montant non divulgué.

L'IA accélère la découverte et le développement de médicaments, et les sociétés de capital-investissement parient sur le fait que l'approbation plus rapide de nouvelles thérapies stimulera la demande d'essais cliniques.

Headlands exploite plus de 20 sites et a mené plus de 5 000 essais dans des domaines thérapeutiques tels que les troubles du système nerveux central, la santé mentale, les vaccins et les maladies métaboliques.