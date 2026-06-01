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Thierry Mirville prend la direction financière de Vinci
information fournie par Zonebourse 01/06/2026 à 09:13

Dans un communiqué laconique, Vinci fait part de la nomination, à compter de ce 1er juin, de Thierry Mirville au poste de directeur financier du groupe, succédant à Christian Labeyrie, qui prendra sa retraite à la fin de cette année.

Thierry Mirville était directeur financier adjoint et membre du comité exécutif de Vinci depuis le 1er octobre 2025, après avoir été nommé, en 2021, directeur financier du pôle Vinci Construction regroupant les activités de construction et de travaux routiers.

Il a débuté sa carrière professionnelle en 1991 chez GTIE (filiale de la Compagnie Générale des Eaux, puis filiale de Vinci à partir de 1997 et rebaptisée Vinci Energies en 2002). En 2018, il a rejoint Vinci SA pour prendre en charge la direction de la trésorerie, des financements et de la direction fiscale.

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