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L'Europe ouvre dans le désordre, le pétrole à nouveau en hausse
information fournie par Reuters 01/06/2026 à 09:49

L'indice allemand DAX réagit aux élections américaines à Francfort

L'indice allemand DAX réagit aux élections américaines à Francfort

Les principales Bourses européennes évoluent sans ‌direction lundi en début de séance, les prix du pétrole remontant dans un contexte de ​nouvelles tensions entre les États-Unis et l'Iran au Moyen-Orient et d'intensification de l'opération militaire israélienne au Liban.

À Paris, le CAC 40 est stable (+0,01%) à 8.184,01 points vers 07h26 GMT. ​À Francfort, le Dax grappille 0,06% et à Londres, le FTSE 100 cède 0,34%.

L'indice EuroStoxx 50 perd 0,02%, le ​FTSEurofirst 300 0,22% et le Stoxx 600 0,26%.

Les ⁠cours du pétrole avancent de 3% après des frappes américaines "défensives" contre l'Iran au ‌cours du week-end, auxquelles Téhéran a riposté en ciblant une base utilisée par les Etats-Unis, et alors qu'Israël a ordonné à ses troupes de ​d'attaquer des cibles dans la ‌banlieue sud de Beyrouth.

Les investisseurs craignent que cette recrudescence des ⁠tensions ne retarde davantage la conclusion d'un accord visant à rouvrir le détroit d'Ormuz, après avoir attendu tout le week-end un accord visant à prolonger la trêve entre Washington ⁠et Téhéran, qui n'a ‌toujours pas abouti.

Malgré l'incertitude, le président américain Donald Trump a toutefois dit ⁠que Téhéran veut "vraiment" un accord.

La séance sera chargée sur le plan macroéconomique, avec les ‌chiffres définitifs de l'activité manufacturière dans la zone euro pour le mois ⁠de mai attendus dans la matinée, les investisseurs étant attentifs à ⁠l'impact de la hausse ‌des coûts subie par les entreprises en raison de la flambée des prix énergétiques.

Aux ​valeurs, Vusion grimpe de 8,8% après un ‌changement de recommandation par Exane BNP Paribas.

Également à Paris, Schneider Electric prend 2,8% et Legrand progresse de 1,76%, dans ​un contexte favorable pour le secteur lié aux centres de données, dont l'un des derniers exemples est l'annonce d'un investissement de 75 milliards d'euros par Softbank dans ⁠l'IA en France.

Ailleurs en Europe, easyJet gagne plus de 10%, la compagnie aérienne low-cost ayant déclaré lundi n'avoir reçu aucune proposition de rachat de la part de la société d'investissement américaine Castlelake, tout en précisant qu'elle examinerait toute offre éventuelle.

Sur le plan sectoriel, l'énergie se distingue (+1,28%), à nouveau portée par la hausse des prix du pétrole.

(Rédigé par Diana ​Mandiá, édité par Augustin Turpin)

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