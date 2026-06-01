 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Ligue des Champions: "plus de 890 interpellations, en hausse de plus de 45%" par rapport à 2025, selon Nuñez
information fournie par AFP 01/06/2026 à 09:51

Le ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez, à sa sortie du Conseil des ministres, Paris, le 27 mai 2026 ( AFP / Ludovic MARIN )

Le ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez, à sa sortie du Conseil des ministres, Paris, le 27 mai 2026 ( AFP / Ludovic MARIN )

Laurent Nuñez a annoncé lundi qu'il y avait eu samedi et dimanche en France à l'occasion du sacre du PSG en Ligue des champions "plus de 890 interpellations, en hausse de plus de 45%" par rapport à 2025.

Invité de France Inter, le ministre de l'Intérieur a ajouté que "178" policiers et gendarmes avaient été blessés au cours de ces deux jours.

Face aux débordements et aux violences, il a réfuté avec vigueur être "dans le déni".

"Moi, je suis ministre de l'Intérieur, je suis à la tête de services qui assurent le maintien de l'ordre qui sont là pour mettre un terme à des exactions, et c'est ce qui a été fait systématiquement", a-t-il dit.

"Moi, mon travail, c'est de mettre un terme à ces exactions. C'est ce qui a été fait par les forces de sécurité intérieure. Et s'il y a autant d'interpellations, c'est que ce travail a été évidemment bien fait", a insisté le ministre.

Il a fait valoir que les forces de l'ordre avaient été "soumises à des agressions systématiques, jets de projectiles, tirs de mortier qui ont explosé".

A ses yeux, la question qui se pose est celle de savoir "pourquoi des jeunes qui sont des voyous, qui sont des jeunes casseurs, qui ont des comportements inadmissibles, profitent des célébrations, des victoires du Paris Saint-Germain, mais pas que", car "ça peut se produire parfois en marge de la Fête de la musique".

Comme on lui demandait si de tels débordements étaient "inéluctables" et comment faire pour que cela ne se reproduise pas, Laurent Nuñez a répondu: "il n'y a rien d'inéluctable".

"C'est une mission complexe, compliquée", a-t-il dit, car "ce sont des groupes très mobiles, hostiles (...) qui décident de casser, de piller".

Il a fait valoir que ce n'était "pas la robustesse du dispositif policier qui devait être interrogée", mais plutôt rechercher "les causes profondes" de ce phénomène.

"Les causes profondes sont que, profitant de ces moments festifs, vous avez un certain nombre de personnes qui viennent pour casser, pour piller, et ça c'est une réalité." "Les dispositifs policiers que nous mettons en place, visent justement à les prévenir (...). Nous avions un grand dispositif qui a fonctionné globalement".

De son côté, le préfet de police Patrice Faure a évoqué sur RTL 548 interpellations à Paris samedi et 21 dimanche, et, en termes de garde à vue, 474 samedi, 15 dimanche.

"Je ne suis pas responsable, moi, de cette jeunesse qui vient casser" et qu'"il faut distinguer" des "centaines de milliers de personnes (venues) pour faire la fête", s'est-il défendu sur RTL.

Si les interpellations sont en hausse, le préfet de police met en avant "une baisse de 30% des faits par rapport à l'année dernière".

Sport
Copyright © 2026 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

2 commentaires

  • 10:04

    Combien finiront en prison ? Combien d'amendes vont-ils devoir payer ? Le ministre Nunez ne le dit évidemment. Ça doit pas être bézef, sinon les casseurs ne recommenceraient pas à chaque fois.

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • EQUASENS : Le mouvement reste haussier
    EQUASENS : Le mouvement reste haussier
    information fournie par TEC 01.06.2026 10:24 

    SYNTHESE Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. On constate que le potentiel de hausse du RSI n'est pas épuisé. Les stochastiques, pour leur part, se trouvent dans la zone de surachat, ... Lire la suite

  • Le président français Macron visite l'usine Vorwerk
    France: Le sommet Choose France 2026 va permettre de mobiliser €93 mds, selon Macron
    information fournie par Reuters 01.06.2026 10:21 

    Le ‌président français Emmanuel Macron ​a déclaré lundi que 93 milliards d'euros d'investissements seront ​annoncés lors de la 9ème ​édition du sommet ⁠Choose France, qui ouvre ‌ses portes ce jour au château de Versailles (Yvelines). Aux ​côtés ‌du fondateur et ... Lire la suite

  • COMPAGNIE DE L'ODET : La situation technique est plutôt incertaine
    COMPAGNIE DE L'ODET : La situation technique est plutôt incertaine
    information fournie par TEC 01.06.2026 10:17 

    SYNTHESE Le MACD est positif mais inférieur à sa ligne de signal. La dynamique en cours est interrompue. Dans le cas où le MACD deviendrait négatif, le repli des cours pourrait se poursuivre. Les indicateurs de puissance, comme le RSI, ne nous donnent pas d'indications ... Lire la suite

  • André Santini le 23 mars 2024, à Issy-Les-Moulineaux, dans les Hauts-de-Seine ( AFP / Geoffroy VAN DER HASSELT )
    André Santini, un chantre du cumul des mandats à l'humour vachard
    information fournie par AFP 01.06.2026 10:13 

    Maire indéboulonnable d'Issy-les-Moulineaux (Hauts-de-Seine) pendant plus de quatre décennies et figure du centre-droit, l'ancien ministre André Santini, mort à l'âge de 85 ans, fut un adepte décomplexé du cumul des mandats, réputé pour son humour volontiers vachard. ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank