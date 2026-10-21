Thierry Garnier prendra les rênes d'Ahold Delhaize début mars

Ahold Delhaize annonce que son futur directeur général (CEO), Thierry Garnier, rejoindra le groupe le 11 janvier 2027 en tant que vice-président exécutif. Il prendra officiellement ses fonctions de CEO et de membre du directoire d'Ahold Delhaize le 3 mars suivant, à l'issue de la journée.

Pour rappel, le conseil de surveillance avait désigné Thierry Garnier en mai 2026 pour succéder à Frans Muller. Sa nomination a été approuvée par les actionnaires lors de l'assemblée générale extraordinaire du 13 octobre. Son mandat au directoire sera d'une durée de quatre ans et prendra fin à l'issue de l'AG annuelle prévue en 2031.

Avant sa prise de fonctions, Thierry Garnier consacrera une grande partie de son temps à visiter les différents marchés sur lesquels Ahold Delhaize est présent et à rencontrer les équipes de ses enseignes, afin de mieux connaître les activités du groupe de distribution belgo-néerlandais, ses clients et ses collaborateurs.

Frans Muller quittera Ahold Delhaize pour prendre sa retraite le 3 mars 2027, date à laquelle il abandonnera ses fonctions de CEO et son siège au directoire. D'ici là, il conservera l'entière responsabilité de la direction du groupe et travaillera avec Thierry Garnier et le conseil de surveillance pour assurer une transition fluide et ordonnée.