Thermos procède au rappel de 4 millions de bocaux sous vide en Chine

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Thermos procède au rappel volontaire de 4 millions de bocaux alimentaires sous vide en Chine, a annoncé vendredi l'autorité nationale de régulation du marché chinoise dans un communiqué, invoquant un risque de blessure lié au fait que "les bouchons d'étanchéité peuvent être éjectés avec violence lors de l'ouverture" si des aliments ou des boissons périssables y ont été conservés pendant une longue période.

L'entreprise procède au rappel de deux modèles de bocaux alimentaires en acier inoxydable sous vide poussé fabriqués entre 2011 et 2023, selon le communiqué. Thermos fournira aux consommateurs concernés de nouveaux bouchons hermétiques équipés de soupapes de surpression et prendra en charge les frais associés.

Le mois dernier, Thermos a rappelé 8,2 millions de bocaux et de bouteilles aux États-Unis en invoquant un danger similaire après avoir reçu des signalements de consommateurs qui avaient été heurtés et blessés par des bouchons éjectés, selon un communiqué de la Commission américaine de sécurité des produits de consommation.