Thermo Fisher table sur une croissance de 15 % à 20 % de sa clientèle en Inde, grâce à l'essor de la recherche et de la production dans le secteur biopharmaceutique

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* Co prévoit que le marché indien continuera d’afficher une croissance à deux chiffres au cours des cinq prochaines années

* Les investissements dans les secteurs de la biopharmacie, des semi-conducteurs et des énergies propres devraient stimuler la demande

par Rishika Sadam

Thermo Fisher Scientific TMO.N table sur une augmentation de 15 % à 20 % de sa clientèle en Inde au cours des cinq prochaines années, misant sur l’essor de l’écosystème de recherche et de production dans le secteur biopharmaceutique, a déclaré le directeur de sa filiale indienne.

La société américaine, qui fabrique des équipements de laboratoire et de développement de médicaments et fournit des instruments d’analyse, des anticorps et des produits d’analyse génétique, a déclaré qu’elle tablait sur une croissance à deux chiffres en Inde, portée par la demande croissante des secteurs de la biopharmacie, des semi-conducteurs et des énergies propres.

« Du point de vue des laboratoires, à mesure que de plus en plus d’entre eux adoptent des normes de qualité conformes aux standards mondiaux, nos produits y trouveront leur place. Avec l’émergence de nouveaux laboratoires de qualité, c’est là que notre clientèle se développe », a déclaré Srinath Venkatesh, directeur général pour l’Inde et l’Asie du Sud, lors d’un entretien accordé à Reuters la semaine dernière, tout en refusant de dévoiler la taille actuelle de sa clientèle.

La société mise également sur la demande croissante du marché des médicaments contre l’obésité, alors que de plus en plus de laboratoires pharmaceutiques indiens se consacrent à ce domaine thérapeutique, a-t-il ajouté. Thermo Fisher sert des clients dans le monde entier, les États-Unis constituant son principal marché. La région Asie-Pacifique représente environ 18 % de son chiffre d’affaires, l’Inde figurant parmi ses marchés à la croissance la plus rapide et contribuant à une croissance à deux chiffres du chiffre d’affaires de l’entreprise, a déclaré Tony Acciarito, président pour l’Asie-Pacifique, le Moyen-Orient et l’Afrique, qui était également présent lors de l’entretien.

« Nous prévoyons une croissance continue à deux chiffres de notre TCAC (taux de croissance annuel composé) (en Inde). Nous avons réalisé des investissements ciblés dans la région, davantage qu’auparavant », a-t-il déclaré.

L’entreprise emploie plus de 5 000 personnes en Inde et prévoit d’augmenter ses effectifs, notamment dans les postes en contact avec la clientèle, à mesure qu’elle renforce sa présence dans le pays, a précisé M. Venkatesh.