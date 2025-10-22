Thermo Fisher revoit ses prévisions annuelles à la hausse grâce à la demande d'outils et à de récentes transactions

(Réécrit entièrement pour inclure les prévisions, l'impact en Chine et les commentaires du directeur général sur la fermeture du gouvernement) par Christy Santhosh et Sahil Pandey

Thermo FisherScientific TMO.N a relevé ses prévisions de bénéfices et de chiffre d'affaires annuels mercredi, le fabricant d'équipements médicaux s'attendant à une forte demande d'outils de laboratoire et bénéficiant de ses récentes acquisitions pour compenser un déclin en Chine.

Les entreprises de recherche contractuelle telles que Thermo Fisher voient une reprise de la demande pour leurs services alors que les sociétés pharmaceutiques accélèrent le développement et la fabrication de médicaments aux États-Unis tout en naviguant dans lespolitiques commercialeschangeantes du président Donald Trump.

"Il y a une confiance tranquille dans le fait qu'ils vont être capables de naviguer efficacement dans les politiques gouvernementales, et vous le voyez dans certaines des annonces qui ont été faites sur les prix, ainsi que sur la relocalisation", a déclaré le directeur général Marc Casper au sujet de ses clients pharmaceutiques.

L'administration Trump a prolongé certaines exclusions tarifaires sur la Chine jusqu'au 29 novembre, mais a signalé de nouveaux droits potentiels, ce qui a incité Pékin à menacer de prendre des contre-mesures.

Thermo a déclaré que son chiffre d'affaires en Chine serait en baisse d'un pourcentage à un chiffre moyen à élevé en raison du programmedu gouvernement pour l'achat de dispositifs médicaux en vrac avec une forte réduction.

Son segment gouvernemental et universitaire a affiché une légère baisse à un chiffre de son chiffre d'affaires, a indiqué la direction, alors que l'administration Trump a réduit de près de 40 % le financement de la recherche universitaire.

L'entreprise s'attend également à un retard dans certaines dépenses du gouvernement américain en raison de la fermeture du gouvernement, a précisé Marc Casper.

Thermo a déclaré avoir bénéficié de récentes transactionstelles que l' achat de l'installation de Sanofi dans le New Jersey pour produire des médicaments critiques et de l'activité de purification et de filtration de Solventum pour environ 4,1 milliards de dollars afin de se développer dans le domaine des bioprocédés.

La société a déclaré un chiffre d'affaires trimestriel de 11,12 milliards de dollars, contre une estimation des analystes de 10,91 milliards de dollars, selon les données compilées par le LSEG (London Stock Exchange Group).

La société basée à Waltham, dans le Massachusetts, a relevé ses prévisions de recettes annuelles à une fourchette de 44,1 à 44,5 milliards de dollars, contre 43,6 à 44,2 milliards de dollars précédemment.

Elle prévoit un bénéfice annuel ajusté compris entre 22,60 et 22,86 dollars par action, contre une fourchette précédente de 22,22 à 22,84 dollars par action.

Le bénéfice trimestriel par action de Thermo Fisher de 5,79 $ a battu l'estimation des analystes de 5,49 $.