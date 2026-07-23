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Thermo Fisher revoit à la hausse ses prévisions de bénéfice annuel grâce à une demande accrue de la part de ses clients
information fournie par Reuters 23/07/2026 à 16:22
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mise à jour des données relatives aux actions au paragraphe 1, commentaires de la direction aux paragraphes 4, 6 et 8; ajout des perspectives pour 2026 au paragraphe 5) par Puyaan Singh et Kunal Das

Thermo Fisher Scientific TMO.N a revu à la hausse ses prévisions de bénéfice annuel aprèsavoir dépasséjeudi les estimations de Wall Street pour ses résultats du deuxième trimestre, la reprise de la demande des clients ayant stimulé les ventes dans tous ses segments d’activité, ce qui a fait grimper le cours de l’action de 10 %.

Le marché des outils destinés aux sciences de la vie a montré des signes d’amélioration, les entreprises biotechnologiques et pharmaceutiques augmentant leurs dépenses en recherche et en production après un ralentissement prolongé lié à la pandémie. Thermo Fisher a indiqué que l’activité de ses clients sur l’ensemble de ses marchés continuait de se renforcer.

« Nos marchés finaux continuent de se renforcer et nous faisons de grands progrès pour améliorer nos capacités », a déclaré le directeur général Marc Casper.

Marc Casper a précisé que l’activité des clients du secteur biotechnologique s’était redressée et se traduisait désormais par une hausse du chiffre d’affaires.

La société, basée à Waltham, dans le Massachusetts, a revu à la hausse ses prévisions de bénéfice ajusté par action pour 2026, les portant de 24,64 à 25,12 dollars à une fourchette comprise entre 24,93 et 25,33 dollars.

La société a également renoué avec la croissance dans son segment universitaire et gouvernemental, qui était sous pression, ainsi qu’en Chine, même si Marc Casper a averti que la demande en matière de recherche universitaire et gouvernementale en Chine restait « assez modérée ».

L’administration Trump a réduit les financements et gelé les subventions accordées aux universités et aux organismes de recherche qui achètent les produits et services de Thermo Fisher.

Alors que ce segment a renoué avec la croissance aux États-Unis, le directeur financier Jim Meyer est resté prudent, déclarant que “le marché traverse une période de stabilisation…

nous n’avons pas modifié nos prévisions pour les secteurs universitaire et gouvernemental”.

En début de semaine, Danaher DHR.N , une entreprise du même secteur, a dépassé les estimations de bénéfices trimestriels et relevé ses prévisions de bénéfices annuels, bien qu’elle ait revu à la baisse ses prévisions de croissance du chiffre d’affaires de base pour l’ensemble de l’année et fait état d’un chiffre d’affaires inférieur aux attentes dans son activité de biotechnologie.

Ces résultats devraient rassurer les investisseurs sur le fait que les marchés finaux des outils destinés aux sciences de la vie sont en train de se redresser et que le retard pris par Danaher dans ses commandes de bioprocédés était spécifique à l’entreprise et ne reflétait pas la situation du secteur, a déclaré Vijay Kumar, analyste chez Evercore ISI.

Thermo Fisher a affiché au deuxième trimestre un bénéfice ajusté par action de 6,03 dollars pour un chiffre d’affaires de 11,99 milliards de dollars, dépassant ainsi les estimations moyennes des analystes qui tablaient sur 5,71 dollars pour un chiffre d’affaires de 11,70 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

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DANAHER
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THERMO FISHER SC
568,260 USD NYSE -0,72%
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