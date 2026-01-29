Thermo Fisher prévoit un bénéfice inférieur à ses estimations pour 2026 en raison de la réduction du financement de la recherche

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Réécrit tout au long avec les commentaires de la conférence téléphonique, le commentaire de l'analyste dans le paragraphe 5) par Puyaan Singh et Sahil Pandey

Thermo Fisher Scientific TMO.N a prévu jeudi un bénéfice annuel inférieur aux estimations de Wall Street, s'attendant à ce que la pression exercée par les coupes dans la recherche universitaire américaine se répercute jusqu'en 2026, ce qui a fait chuter ses actions de 2,24%.

L'administration Trump a réduit le financement et gelé les subventions pour les universités et les organismes de recherche auxquels Thermo fournit ses produits et services.

"Notre hypothèse pour les universités et les gouvernements intégrés dans nos prévisions est une situation similaire à celle de l'année dernière... il y aura un niveau de prudence de la part des clients qui s'atténuera probablement au fur et à mesure que l'année avancera", a déclaré le directeur général Mark Casper lors d'un appel avec des analystes.

La société a toutefois dépassé les estimations concernant le bénéfice et le chiffre d'affaires du quatrième trimestre grâce à la forte demande de ses outils et services utilisés par les clients du secteur pharmaceutique pour le développement de médicaments.

Les analystes de Bernstein ont déclaré que les perspectives de croissance de 1 à 2 % pour le premier trimestre sont faibles, ce qui suscite des interrogations après la croissance de 3 % du chiffre d'affaires organique au quatrième trimestre.

La société s'est également montrée prudente quant à l'amélioration immédiate des dépenses en biotechnologie, Casper ajoutant qu'elle part du principe que les conditions du marché resteront les mêmes que l'année dernière et qu'elle vise à "retirer le risque" et à progresser.

Depuis 2025, les sociétés de biotechnologie ont vu leur financement augmenter , à la suite d'une crise post-pandémique.

Selon M. Casper, le décalage habituel de six mois entre le financement et les dépenses en biotechnologie pourrait renforcer l'environnement jusqu'en 2027.

Thermo Fisher prévoit un bénéfice annuel ajusté par action de 24,22 à 24,80 dollars, inférieur à l'estimation moyenne des analystes de 24,61 dollars à mi-parcours, selon les données compilées par LSEG.

Elle prévoit un chiffre d'affaires annuel de 46,3 milliards de dollars à 47,2 milliards de dollars, contre des estimations de 46,54 milliards de dollars.

La société a déclaré que la conclusion de son rachat de Clario, qui pourrait atteindre 9,4 milliards de dollars, d'ici la mi-2026, pourrait ajouter 20 à 25 cents de bénéfice supplémentaire par action ajustée.

Sur une base ajustée, la société basée dans le Massachusetts a gagné 6,57 dollars par action au cours du trimestre, dépassant l'estimation moyenne des analystes de 6,45 dollars par action.