Thermo Fisher en hausse après avoir dépassé les prévisions de résultats trimestriels

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

23 juillet - ** L'action Thermo Fisher Scientific TMO.N progresse de 3,9% à 546,96 dollars en pré-ouverture

** Le bénéfice par action ajusté de cette entreprise du secteur des sciences de la vie au deuxième trimestre, à 6,03 dollars, dépasse les estimations de Wall Street , qui s'élevaient à 5,71 dollars – données LSEG

** Le chiffre d'affaires de TMO au deuxième trimestre, à 11,99 milliards de dollars, dépasse les estimations des analystes, qui s'élevaient à 11,70 milliards de dollars

** Depuis le début de l'année jusqu'à la dernière clôture, l'action a reculé de 9,1%