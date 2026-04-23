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Thermo Fisher annonce un bénéfice trimestriel supérieur à la moyenne ; les actions sont en baisse
information fournie par Reuters 23/04/2026 à 12:21

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

23 avril - ** Les actions du fabricant d'équipement médical Thermo Fisher TMO.N chutent de 3,7 % à 494,96 $ avant le marché

** Les actions du fabricant de matériel médical Thermo Fisher <TMO N> chutent de 3,7 % à 494,96 $ en avant-première

** Les revenus de Co pour le premier trimestre s'élèvent à 11,01 milliards de dollars, contre une estimation de 10,85 milliards de dollars - LSEG

** La société indique qu'elle fournira des prévisions financières actualisées pour 2026 lors de sa conférence téléphonique sur les résultats à 8 h 30 (heure de l'Est)

** A la dernière clôture, l'action a baissé de ~11% depuis le début de l'année

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THERMO FISHER SC
514,160 USD NYSE -2,03%
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