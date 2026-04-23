Thermo Fisher affiche des résultats trimestriels supérieurs aux prévisions grâce à la croissance des produits de laboratoire et des services biopharmaceutiques

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Thermo Fisher Scientific TMO.N a publié jeudi un bénéfice et un chiffre d'affaires du premier trimestre supérieurs aux estimations de Wall Street, la croissance de ses produits de laboratoire et de ses activités de services biopharmaceutiques ayant permis de compenser la faiblesse des instruments d'analyse et des diagnostics spécialisés.

Les actions de la société, cependant, étaient en baisse de 3,1% dans les échanges avant le marché.

Les entreprises de services et d'outils pour les sciences de la vie ont été confrontées à un financement post-pandémique prudent pour les petites entreprises de biotechnologie, à un faible financement de la recherche universitaire, même si la demande liée à la recherche et à la fabrication de produits pharmaceutiques a montré des signes de stabilisation.

L'administration Trump a réduit le financement et gelé les subventions pour les universités et les organismes de recherche auxquels Thermo fournit ses produits et services.

Thermo Fisher a enregistré un chiffre d'affaires trimestriel de 11,01 milliards de dollars, supérieur à l'estimation des analystes de 10,85 milliards de dollars, selon les données de LSEG. Le chiffre d'affaires a augmenté de 6 % par rapport à l'année précédente.

Les revenus du plus grand segment de la société basée à Waltham, Massachusetts, les produits de laboratoire et les services biopharmaceutiques, ont augmenté d'environ 7% pour atteindre 6,04 milliards de dollars au cours du trimestre, contre 5,64 milliards de dollars un an plus tôt.

Les recettes provenant des instruments d'analyse sont restées stables, à 1,72 milliard de dollars.

Les diagnostics spécialisés, qui vendent des kits de tests de diagnostic, ont vu leur chiffre d'affaires diminuer d'environ 0,5 % pour atteindre 1,14 milliard de dollars.

Son homologue Danaher DHR.N a dépassé les prévisions de bénéfices du premier trimestre en début de semaine, aidé par une forte demande pour ses outils de biotraitement utilisés dans la fabrication de médicaments.

Thermo Fisher a déclaré un bénéfice ajusté par action de 5,44 $ pour le trimestre clos le 28 mars, par rapport à l'estimation des analystes de 5,24 $.