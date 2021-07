Thermador Groupe : résultats semestriels 2021 - Résultat net consolidé + 71,4 % / 68,9 % à périmètre constant

ACTIVITÉ

La doyenne de nos filiales, Thermador, a fait un bond de chiffre d'affaires de plus de 15 millions entre le premier semestre 2019 et le premier semestre 2021. Son offre d'accessoires pour les pompes à chaleur, les chaudières à combustible solide et les panneaux solaires hydrauliques correspond parfaitement au mouvement de fond pour améliorer l'efficacité énergétique des bâtiments, lequel a été très fortement stimulé par MaPrimeRénov, financée par les pouvoirs publics, et les Certificats d'Économie d'Énergie, financés par les fournisseurs d'énergie. Les déclarations récentes du gouvernement français nous donnent de surcroît de bonnes perspectives pour les 5 prochaines années.

Ce phénomène explique 25 % de la croissance organique, ce qui est intrinsèquement une bonne nouvelle.

En effet, d'autres filiales comme Dipra-Rousseau, Aello, Sferaco, Jetly et Mecafer-Domac réalisent également des performances hors-normes sur leurs marchés respectifs (bricolage, piscine, bâtiment, génie climatique, industrie, pompes domestiques). L'implication de nos équipes, l'agilité de nos organisations et la qualité de nos stocks nous ont probablement permis de grappiller quelques parts de marché durant cette période très chaotique et étonnamment dynamique. Des hausses de prix inédites qui proviennent simultanément des cours des matières premières, des pénuries et des coûts des containers nous ont contraints à augmenter très sensiblement nos propres tarifs.