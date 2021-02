Thermador Groupe : résultats annuels 2020

Jamais notre stratégie multi-canal et multi-marché n'a paru aussi justifiée. Elle fut clairement un pilier fort de notrerésilience durant la crise 2020, aussi violente qu'imprévue. Ainsi, la vigueur de nos activités grand public, piscine, e-commerce et énergies renouvelables a compensé nos baisses dans les secteurs liés aux logements neufs, à l'industrie et à l'international.

Nos équipes ont constitué le deuxième et plus important pilier de notre résilience. Elles ont été exemplaires, courageuses, réactives, impliquées, solidaires et clairvoyantes au moment où les indicateurs se sont affolés, à la baisse puis à la hausse. Supports vitaux en de pareilles circonstances, nos informaticiens ont mis en place le télétravail de masse en un temps record, ce qui nous a permis de maintenir le service à nos clients pendant les périodes de confinement.

Enfin, la qualité de nos stocks et la fiabilité de nos partenaires industriels ont sans doute fait la différence dans les périodes de très fortes demandes.

Ainsi, et malgré un contexte particulièrement chaotique, nous parvenons à augmenter à périmètre constant notre chiffre d'affaires (+2,6 %) et notre résultat net (+10,1 %). Avec Distrilabo et Thermacome, respectivement arrivées dans le groupe le 1er janvier et le 1er mai 2020, notre progression de chiffre d'affaires s'élève à 7,2 % et celle de notre résultat net à 11,8 %. L'intégration de ces deux belles

entreprises est en cours, conformément à nos prévisions.