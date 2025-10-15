THERMADOR GROUPE : publication chiffre d'affaires T3 2025

ACTIVITÉ

Au cours des trois derniers mois, 13 de nos filiales ont enregistré une progression de leurs chiffres d’affaires. Ainsi, nous affichons une légère hausse au troisième trimestre après plus de deux ans

de repli.

Parmi nos activités, le bricolage et les travaux publics ont poursuivi leur baisse, le bâtiment et l’arrosage se sont redressés, alors que la piscine et l’industrie ont confirmé une tendance positive.

Au cumul et à périmètre constant, le chiffre d’affaires consolidé du groupe en 2025 est en repli de 3,2 % et l’effet prix moyen reste négatif à -1,5 %.

Le 30 septembre dernier, nous avons finalisé l’acquisition de la société espagnole Quilinox. Cette opération est totalement alignée avec notre stratégie puisqu’elle renforce notre activité

à l’international auprès d’acteurs industriels et qu’elle apporte un relai de développement à un moment où la croissance organique reste incertaine. Nous souhaitons la bienvenue à

cette équipe de 40 collaborateurs engagés, compétents et entièrement tournés vers les services rendus aux acteurs de secteurs-clés de l’industrie : l’alimentaire, la biotechnologie, la

cosmétique, la pharmacie, la chimie, la microélectronique et l’aérospatiale. Quilinox est ainsi la 21e société commerciale du groupe Thermador après l’arrivée de C2AI le 30 juin dernier.