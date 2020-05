Thermador Groupe : Coronavirus, impact sur le chiffre d'affaires 26/05/2020

Nous faisons suite à notre communication du 12 mai 2020 consultable sur notre site Internet https://www.thermador-groupe.fr/. La sortie du confinement a eu un effet positif sur l'activité, et tout particulièrement pour les sociétés du groupe qui livrent les grandes surfaces de bricolage (23 % de l'activité consolidée en 2019).

Par conséquence, nous remontons nos prévisions pour le mois de mai à un niveau supérieur à 75% des réalisations enregistrées en 2019.

Nous restons toutefois prudents, redoutant un surcroît d'activité éphémère dû aux remises en stock de certains clients et à la fièvre dépensière post confinement de beaucoup de consommateurs.

Nous reviendrons vers vous le 9 juin après bourse pour partager l'évolution du chiffre d'affaires au mois de mai, et les perspectives du mois de juin.

Après dix semaines de crise, nous ne déplorons pas de retard de règlement de la part de nos clients, mise à part l'exception notoire d'un grossiste du canal professionnel qui fait partie des dix meilleurs clients à l'échelle du groupe. Nos équipes mettent tout en œuvre pour régulariser rapidement cette situation.