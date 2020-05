Thermador Groupe : Coronavirus, impact sur le chiffre d'affaires 12/05/2020

Nous continuons à mesurer l'activité de nos filiales chaque semaine et la comparons avec l'année 2019. La remontée progressive des commandes de nos clients se confirme, pour les produits professionnels et grand public.



Au mois d'avril, les sociétés du groupe qui livrent les grandes surfaces de bricolage (23 % de l'activité consolidée en 2019) ont perdu 57 % de leur chiffre d'affaires.

Celles qui s'adressent à des professionnels (77 % de l'activité consolidée) ont limité la perte à 38 %.

En moyenne consolidée, nous avons donc assuré 57 % du chiffre d'affaires comparativement au mois d'avril 2019. Ces résultats sont meilleurs que les estimations publiées le 28 avril dernier dans notre précédent communiqué de presse.

Au mois de mai, nous prévoyons de dépasser 65 % des réalisations enregistrées en 2019, comptant sur la sortie du confinement en France et en Europe. Attention, la reprise au mois de mai sera ralentie par le nombre de jours ouvrés, en baisse de 10 % par rapport à 2019.

Nous reviendrons vers vous le 26 mai après bourse pour partager les dernières tendances constatées par nos filiales.