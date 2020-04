Thermador Groupe : acquisition de la société Thermacome

Conformément à ce qui avait été annoncé le 3 février 2020 et confirmé dans la lettre n°97 datée du 16 avril 2020, la société THERMADOR GROUPE a finalisé avec le Groupe ACOME l'acquisition de la totalité des actions de la société THERMACOME basée à Saint-James (dpt 50, France) pour un montant de 7 millions d'euros payé en cash le 30 avril 2020. A cette occasion, THERMADOR GROUPE va contracter deux emprunts bancaires à un taux fixe très compétitif et sur une durée de 5 ans auprès de CIC Lyonnaise de Banque et de la Société Générale.