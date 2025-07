Thermador: bien orienté sur un relèvement d'analyste information fournie par Cercle Finance • 14/07/2025 à 14:56









(CercleFinance.com) - Thermador Group s'adjuge plus de 3% après un relèvement d'opinion chez Oddo BHF de 'neutre' à 'surperformance', avec un objectif de cours porté de 80 à 93 euros, consécutif au point d'activité semestriel du distributeur de matériel de plomberie.



Son chiffre d'affaires a reculé de 4,7% à 258,7 millions d'euros au titre de son premier semestre 2025, un niveau proche des 260,5 millions attendus par le bureau d'études, et avec une baisse nettement plus modérée de 1,2% au deuxième trimestre.



S'il laisse globalement inchangé son scénario 2025, Oddo BHF relève ses attentes pour 2026, pointant 'une reprise des marchés du neuf et de la rénovation, un effet de base très favorable dans l'arrosage et le bricolage, ainsi que la contribution des acquisitions'.





Valeurs associées THERMADOR 82,500 EUR Euronext Paris +3,25%