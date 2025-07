Thermador: baisse de près de 5% du CA semestriel information fournie par Cercle Finance • 14/07/2025 à 09:00









(CercleFinance.com) - Thermador Group a affiché vendredi soir un chiffre d'affaires de 258,7 millions d'euros au titre de son premier semestre 2025, en baisse de 4,7% en données brutes et de 5,6% à périmètre constant, par rapport à la même période de l'année passée.



Le distributeur de gros de matériel de plomberie a néanmoins observé une amélioration de tendance entre les deux trimestres, avec une baisse à périmètre constant en rythme annuel passée de -8,8% au premier à -2,1% au deuxième.



Parmi ses principales filiales, le groupe a enregistré sur le semestre des baisses de 12% pour Thermador, de 7% pour Jetly et de 14,9% pour Odrea, mais des croissances de 1,7% pour Sferaco et de 3,9% pour Syveco.





Valeurs associées THERMADOR 82,6000 EUR Euronext Paris +3,38%