Thermador: baisse de 8% du CA au 1er trimestre information fournie par Cercle Finance • 17/04/2025 à 10:42









(CercleFinance.com) - Le distributeur de matériel de plomberie Thermador Groupe affiche au titre du premier trimestre 2025 un chiffre d'affaires en baisse de 8% par rapport à la même période en 2024, à 129,9 millions d'euros (-8,8% à périmètre constant).



'Les activités orientées vers la rénovation énergétique des bâtiments, les

logements neufs ou le bricolage souffrent encore d'une baisse de la demande. Ce phénomène est amplifié par un effet prix restant négatif à -2,1%', explique le groupe.



De façon plus positive, il précise que ses ventes de matériels destinés à l'industrie résistent bien et qu'il a enregistré 'un mois de mars moins baissier que les mois de janvier et février, sans toutefois présumer d'une reprise imminente'.





Valeurs associées THERMADOR 64,5000 EUR Euronext Paris -1,53%