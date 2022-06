TheraVet publie son point d’activité du 1er semestre 2022

Pour recevoir toute l'information financière de TheraVet en temps réel, faites-en la demande par mail à theravet@newcap.eu



Enrico Bastianelli, Directeur Général de TheraVet, commente : « Au cours de ce premier semestre, TheraVet a franchi des étapes commerciales très importantes. En plus de l'accord de partenariat concernant BIOCERA-VET® SmartGraft, nous avons signé trois contrats de distribution, couvrant désormais trois des cinq plus grands marchés vétérinaires en Europe : la France, le Royaume-Uni et l’Irlande, et l’Espagne. Grâce aux efforts de notre équipe, la distribution de l'ensemble de la gamme BIOCERA-VET® est désormais assurée, mettant ainsi à la disposition des vétérinaires la gamme de substituts osseux la plus complète du marché. »