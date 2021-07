TheraVet publie son point d'activité du 1er semestre 2021

BIOCERA-VET entre en phase de commercialisation

Résultats positifs de sécurité d'emploi et d'efficacité du VISCO-VET dans l'arthrose et la déficience du ligament croisé antérieur chez le chien

Renforcement de la structure financière grâce au succès de l'introduction en bourse, qui s'est traduite par une augmentation de capital de plus de 7 M€

Jumet (Wallonie, Belgique), le 7 juillet 2021 - 7h30 CEST - TheraVet (code ISIN : BE0974387194 - mnémonique : ALVET), société de biotechnologie spécialisée dans les traitements ostéoarticulaires en santé animale, présente son point d'activité pour son 1er semestre clos au 30 juin 2021.