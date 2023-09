TheraVet publie ses résultats financiers du 1er semestre 2023 et fait le point sur le développement de ses activités

Croissance de 29% du chiffre d’affaires par rapport au 1er semestre 2022

Augmentation de 31% du nombre d'unités BIOCERA-VET distribuées par rapport au 1er semestre 2022, tenant compte de la réussite du lancement du kit BIOCERA-VET 3*1cc

Accélération de la croissance des ventes au cours des mois d'été 2023 avec plus de 250% d’augmentation des unités BIOCERA-VET vendues par rapport aux mois d'été 2022

Réduction de 45% des charges d'exploitation reflétant la transition réalisée de la phase de développement vers celle de la commercialisation et l'accent mis par la Société sur l'amélioration de l'efficacité opérationnelle



Gosselies (Wallonie, Belgique), le 06 septembre 2023 - 7h30 CEST - TheraVet (code ISIN : BE0974387194 - mnémonique : ALVET), société de biotechnologie pionnière dans la prise en charge des maladies ostéoarticulaires chez les animaux de compagnie, annonce aujourd'hui ses résultats financiers clos le 30 juin 2023 et la publication de son rapport financier semestriel.



Pour recevoir toute l'information financière de TheraVet en temps réel, faites-en la demande par mail à theravet@newcap.eu