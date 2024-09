Theravet: "incertitude significative" malgré les succès commerciaux

(AOF) - Theravet (-3,65% à 0,18 euro) recule après la présentation de ses résultats semestriels. La biotech belge spécialiste de la prise en charge des maladies ostéoarticulaires chez les animaux de compagnie annonce que sa trésorerie de 0,7 million d'euros au 30 juin 2024 lui assurant une visibilité financière jusqu'en novembre 2024. Theravet indique " l’existence d’une incertitude significative qui peut jeter un doute important sur la capacité de l’entreprise à poursuivre son activité ".

"Au cours du premier semestre 2024, l'expansion commerciale a continué avec le lancement de la gamme de Biocera-Vet en Allemagne et en Italie, d'importants marchés en Europe", souligne la société, qui affiche une croissance de 12,1% des ventes nettes par rapport au 1er semestre 2023 à 56 058 et une réduction de la perte nette sur un an à 848 700 euros contre 905 157 euros.

Theravet "concentre actuellement tous ses efforts sur le refinancement et/ou toute autre solution alternative" et son conseil d'administration se réunira le 26 septembre 2024 pour "statuer sur la situation de l'actif net" et "mettre en œuvre les mesures nécessaires en accord avec les processus prévus par la législation Belge".

