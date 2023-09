Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client TheraVet: financement assuré jusqu'à mi-2024 information fournie par Cercle Finance • 06/09/2023 à 12:19









(CercleFinance.com) - La société de biotechnologie médicale TheraVet a terminé le premier semestre sur une trésorerie de 1,7 million d'euros, contre 3,5 millions d'euros un an plus tôt, un montant suffisant pour couvrir le financement de l'activité jusqu'à la fin du deuxième trimestre 2024.



La perte nette de l'entreprise wallonne - spécialisée dans la prise en charge des maladies ostéoarticulaires chez les animaux de compagnie - s'est réduit à 905.000 euros sur les six premiers mois de l'année, contre un manque à gagner de 1,1 million d'euros un an plus tôt.



Dans une note de réaction, les analystes d'Invest Securities soulignent que ces résultats semestriels ont été marqués par une forte réduction des dépenses d'investissement (-45%).



'La réduction des Opex reflète la transition réalisée de la phase de développement avec une forte baisse des coûts R&D (-40%) vers celle de la commercialisation', explique le bureau d'études.



Invest Securities fait remarquer que le chiffre d'affaires semestriel a progressé de 29%, mais qu'à 55.000 euros, il reste encore 'très limité'.



Cotée à la Bourse de Paris, l'action TheraVet évoluait peu (-0,4%) mercredi après la publication de ces résultats.





