TheraVet fait le point sur son développement et sa stratégie de portefeuille au premier semestre 2023

Lancement commercial de BIOCERA-VET® COMBO-CLEAN, nouvelle référence produit, en mai

Initiation de 3 programmes dans des marchés à forte valeur ajoutée (Ostéosarcome, Equin et Non-Union)

Programme d'actions scientifiques et cliniques dense lors d'événements clés en Europe et aux États-Unis



Gosselies (Wallonie, Belgique), le 11 juillet 2023 – 07h30 CEST — TheraVet (code ISIN : BE0974387194 - mnémonique : ALVET), société de biotechnologie pionnière dans la prise en charge des maladies ostéoarticulaires chez les animaux de compagnie, fait le point semestriel sur sa stratégie de développement.



