TheraVet annonce un accord de distribution exclusif pour BIOCERA-VET® aux États-Unis

- Accord de distribution exclusif aux États-Unis pour la gamme BIOCERA-VET® avec Invictos Orthopedics, spécialiste américain de l'orthopédie vétérinaire

- Étape importante dans l'expansion commerciale avec une couverture étendue à l’ensemble des États



Gosselies (Wallonie, Belgique), le 26 septembre 2022 – 7h30 CEST — TheraVet (code ISIN : BE0974387194 - mnémonique : ALVET), société de biotechnologie pionnière dans le traitement des maladies ostéoarticulaires des animaux de compagnie, annonce aujourd'hui la signature d'un accord de distribution exclusif avec Invictos Orthopedics LLC, une société nord-américaine qui conçoit, développe et commercialise des produits orthopédiques et des dispositifs médicaux vétérinaires.



Enrico Bastianelli, directeur général de TheraVet, commente : « La signature d'un accord de distribution avec une société aussi spécialisée est une étape essentielle pour atteindre les objectifs commerciaux que TheraVet s’est fixés aux États-Unis. Nous sommes heureux d'entamer cette collaboration et de bénéficier de l'expertise unique du Dr. Wotton sur le marché orthopédique vétérinaire américain, un avantage décisif pour la promotion de BIOCERA-VET. »