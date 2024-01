TheraVet annonce le succès significatif de son dernier webinaire éducatif consacré à l'ostéosarcome canin co-organisé avec Veterinary Instrumentation

520 vétérinaires inscrits, originaires du Royaume-Uni et internationaux, dont 38% de participants en direct



La cimentoplastie avec BIOCERA-VET® Osteosarcoma mise en avant comme alternative prometteuse pour la préservation des membres



Appréciations et retours très positifs suite au webinaire





Gosselies (Wallonie, Belgique), le 4 janvier 2024 - 7h30 CET – TheraVet (ISIN : BE0974387194 - mnémonique : ALVET), société de biotechnologie pionnière dans le traitement des maladies ostéoarticulaires des animaux de compagnie, a organisé le 18 décembre 2023, en collaboration avec Veterinary Instrumentation, le distributeur exclusif de BIOCERA-VET® au Royaume-Uni et en Irlande, son dernier webinaire éducatif pour l'année 2023.



