TheraVet annonce le lancement de la gamme de substituts osseux la plus complète pour le marché vétérinaire

Gosselies (Wallonie, Belgique), le 2 juin 2022 – 7h30 CEST – TheraVet (code ISIN : BE0974387194 - mnémonique : ALVET), société de biotechnologie pionnière dans le traitement des maladies ostéo-articulaires des animaux de compagnie, annonce aujourd’hui le lancement commercial de sa nouvelle gamme de substituts osseux, ajoutée à son portefeuille de produits au cours des derniers mois. BIOCERA-VET® Bone Surgery Ready-to-Use, BIOCERA-VET® Granules, BIOCERA-VET® Smartgraft et BIOCERA-VET® Osteosarcoma Ready-To-Use seront disponibles pour les chirurgiens orthopédistes en Belgique, en France, aux Pays-Bas, au Royaume-Uni et en Irlande ; lancement commercial également en Espagne.



En commercialisant cette gamme de produits, TheraVet propose désormais aux chirurgiens vétérinaires des substituts osseux uniques, innovants et exclusifs. BIOCERA-VET® Bone Surgery et Osteosarcoma Ready-to-Use, et BIOCERA-VET® Smartgraft sont les premiers de leur genre en médecine vétérinaire : ils permettent de réaliser des greffes osseuses de manière efficace et plus rapide, et offrent des alternatives rentables à l'allogreffe et à l’autogreffe, procédure chirurgicale de référence.