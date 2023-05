TheraVet annonce le lancement commercial d'un substitut osseux à libération locale et prolongée d'antibiotiques

BIOCERA-VET® COMBO-CLEAN, un substitut osseux unique pour l'administration d'antibiotiques :

o Combinable avec tous les principaux antibiotiques couvrant les germes habituels impliqués dans les infections osseuses,

o Permettant une libération prolongée d'antibiotiques jusqu'à 30 jours au-dessus de la CMI et,

o Avec des propriétés ostéo-conductrices et ostéo-intégratives uniques



Premier résultat positif enregistré



Gosselies (Wallonie, Belgique), le 31 mai 2023 – 7h30 CEST — TheraVet (code ISIN : BE0974387194 - mnémonique : ALVET), société de biotechnologie pionnière dans le traitement des maladies ostéoarticulaires des animaux de compagnie, annonce le lancement commercial de BIOCERA-VET® Combo-Clean, une nouvelle référence pour la gamme de substituts osseux BIOCERA-VET en Europe et au Royaume-Uni. BIOCERA-VET® Combo-Clean sera disponible sur notre site internet (www.bioceravet.com).





Pour recevoir toute l'information financière de TheraVet en temps réel, faites-en la demande par mail à theravet@newcap.eu