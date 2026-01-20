 Aller au contenu principal
THERANEXUS : THX Pharma publie son agenda financier 2026
20/01/2026

THX Pharma publie son agenda financier 2026

Lyon, France – 20 janvier 2026, 18h CET – THX Pharma (Theranexus), société biopharmaceutique innovante dans le traitement des maladies neurologiques rares, publie aujourd'hui son agenda financier 2026. Les publications auront lieu après la clôture des marchés d'Euronext Paris, sauf mention contraire. Ces dates sont données à titre indicatif, elles sont susceptibles d'être modifiées si nécessaire.

Agenda indicatif de communication financière 2026

Événements Dates
Trésorerie au 31 décembre 2025 19 février 2026
Résultats financiers annuels 2025 & trésorerie au 31/03/26 28 avril 2026
Assemblée Générale 23 juin 2026 à 10h
Trésorerie au 30 juin 2026 9 juillet 2026
Résultats semestriels au 30 juin 2026 29 septembre 2026
Trésorerie au 30 septembre 2026 22 octobre 2026

A propos de THX Pharma

THX Pharma (Theranexus) est une société pharmaceutique spécialisée dans le traitement des maladies neurologiques rares. Son premier médicament, TX01, sera prochainement commercialisé, notamment en Europe par Exeltis, mais également aux Etats-Unis, au Canada et en Australie, dans la maladie de Niemann-Pick de type C et la maladie de Gaucher. Son second médicament, Batten-1, vise la forme juvénile de la maladie Batten et pourrait être la première thérapie envisagée dans cette forme. THX Pharma dispose également d'une plateforme innovante d'oligonucléotides antisens, coconstruite avec des laboratoires de premier rang, toujours dans le domaine des maladies rares neurologiques.

THX Pharma, un nom commercial de Theranexus, est cotée sur le marché Euronext Growth à Paris (FR0013286259- ALTHX).

Pour plus d'informations :
http://www.theranexus.com

Suivez-nous sur LinkedIn

Contacts :

THX PHARMA
Christine PLACET
Directeur Administratif et Financier
contact@thxpharma.com

FP2COM
Florence PORTEJOIE
Relations médias
+ 33 (0)6 07 76 82 83
fportejoie@fp2com.fr

Déclarations prospectives

Ce communiqué contient des déclarations prospectives relatives à THX Pharma (Theranexus) et à ses activités, notamment ses perspectives et ses développements produits. Theranexus estime que ces déclarations reposent sur des hypothèses raisonnables. Toutefois, elles ne constituent pas une garantie de performance future, car elles concernent des événements futurs dépendant de circonstances incertaines et de divers risques et aléas, y compris ceux décrits dans le document d'enregistrement universel déposé auprès de l'AMF (Autorité des Marchés Financiers) le 29 avril 2025 sous le numéro D.250350, disponible sur le site internet de la société ( www.theranexus.com ), ainsi que sur les évolutions de la conjoncture économique.


Information réglementée :
Informations privilégiées :
- Autres communiqués

Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/96086-thx_pharma_cp_agenda_financier_2026_vdef.pdf

Valeurs associées

THX PHARMA
1,890 EUR Euronext Paris 0,00%
