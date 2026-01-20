THERANEXUS : THX Pharma publie son agenda financier 2026

THX Pharma publie son agenda financier 2026

Lyon, France – 20 janvier 2026, 18h CET – THX Pharma (Theranexus), société biopharmaceutique innovante dans le traitement des maladies neurologiques rares, publie aujourd'hui son agenda financier 2026. Les publications auront lieu après la clôture des marchés d'Euronext Paris, sauf mention contraire. Ces dates sont données à titre indicatif, elles sont susceptibles d'être modifiées si nécessaire.

Agenda indicatif de communication financière 2026

Événements Dates Trésorerie au 31 décembre 2025 19 février 2026 Résultats financiers annuels 2025 & trésorerie au 31/03/26 28 avril 2026 Assemblée Générale 23 juin 2026 à 10h Trésorerie au 30 juin 2026 9 juillet 2026 Résultats semestriels au 30 juin 2026 29 septembre 2026 Trésorerie au 30 septembre 2026 22 octobre 2026

A propos de THX Pharma

THX Pharma (Theranexus) est une société pharmaceutique spécialisée dans le traitement des maladies neurologiques rares. Son premier médicament, TX01, sera prochainement commercialisé, notamment en Europe par Exeltis, mais également aux Etats-Unis, au Canada et en Australie, dans la maladie de Niemann-Pick de type C et la maladie de Gaucher. Son second médicament, Batten-1, vise la forme juvénile de la maladie Batten et pourrait être la première thérapie envisagée dans cette forme. THX Pharma dispose également d'une plateforme innovante d'oligonucléotides antisens, coconstruite avec des laboratoires de premier rang, toujours dans le domaine des maladies rares neurologiques.

THX Pharma, un nom commercial de Theranexus, est cotée sur le marché Euronext Growth à Paris (FR0013286259- ALTHX).

Pour plus d'informations :

http://www.theranexus.com

Contacts :



THX PHARMA

Christine PLACET

Directeur Administratif et Financier

contact@thxpharma.com

FP2COM

Florence PORTEJOIE

Relations médias

+ 33 (0)6 07 76 82 83

fportejoie@fp2com.fr

Déclarations prospectives

Ce communiqué contient des déclarations prospectives relatives à THX Pharma (Theranexus) et à ses activités, notamment ses perspectives et ses développements produits. Theranexus estime que ces déclarations reposent sur des hypothèses raisonnables. Toutefois, elles ne constituent pas une garantie de performance future, car elles concernent des événements futurs dépendant de circonstances incertaines et de divers risques et aléas, y compris ceux décrits dans le document d'enregistrement universel déposé auprès de l'AMF (Autorité des Marchés Financiers) le 29 avril 2025 sous le numéro D.250350, disponible sur le site internet de la société ( www.theranexus.com ), ainsi que sur les évolutions de la conjoncture économique.