THERANEXUS : THERANEXUS PUBLIE SA POSITION DE TRÉSORERIE AU 30 SEPTEMBRE 2020

Lyon, le 15 octobre 2020 - Theranexus, société biopharmaceutique innovante dans le traitement des maladies neurologiques et pionnière dans le développement de candidats médicaments jouant sur l'interaction entre neurones et cellules gliales, annonce aujourd'hui sa trésorerie au 30 septembre 2020.

La trésorerie disponible s'établit à 11,9 M€ au 30 septembre 2020 contre 11,3 M€ (trésorerie proforma de 13,3 M€) au 30 juin 2020, illustrant la gestion rigoureuse des dépenses.

Les prochains trimestres seront notamment marqués par l'accélération des travaux précliniques menés pour confirmer la sécurité du candidat-médicament BBDF-101 dans la maladie de Batten avec des dépenses prévisionnelles associées estimées à environ 4 M€ sur les 12 prochains mois.

Par ailleurs, Theranexus précise être, aujourd'hui, en discussion active avec des partenaires industriels potentiels pour poursuivre le développement clinique du THN102 dans la maladie de Parkinson. Dans le contexte sanitaire et économique actuel, l'ambition de la Société est toujours de conclure un accord de partenariat dans les prochains mois et idéalement d'ici fin 2020.

Á PROPOS DE THERANEXUS

Fondée en 2013, THERANEXUS est une société biopharmaceutique au stade clinique, issue du CEA qui développe des candidats-médicaments pour le traitement des maladies du système nerveux. THERANEXUS a identifié le rôle majeur des cellules non neuronales (autrement appelées « cellules gliales ») dans la réponse aux médicaments psychotropes (ciblant les neurones). La société est pionnière dans la conception et le développement de candidats médicaments agissant sur l'interaction entre neurones et cellules gliales. La technologie unique et brevetée exploitée par THERANEXUS vise à accroître l'efficacité de médicaments psychotropes déjà approuvés et commercialisés en les combinant avec un modulateur de cellules gliales. Cette stratégie de combinaison de médicaments repositionnés lui permet de réduire significativement le temps et les coûts de développement et d'augmenter considérablement les chances d'accès au marché pour ses médicaments.

Propriétaire et déclinable, la plateforme de THERANEXUS permet de générer différents candidats médicaments propriétaires à forte valeur ajoutée dans plusieurs indications.

THERANEXUS est cotée sur le marché Euronext Growth à Paris (FR0013286259- ALTHX).

