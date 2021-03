Lyon, le 9 Mars 2021 - Theranexus, société biopharmaceutique innovante dans le traitement des maladies neurologiques et pionnière dans le développement de candidats médicaments agissant sur l'interaction entre neurones et cellules gliales, annonce l'extension des capacités de NeuroLead, sa plateforme de découverte de candidats médicaments, à l'autophagie et aux maladies lysosomales à expression neurologique.

NeuroLead, qui combine les dernières innovations en neurosciences et en intelligence artificielle, est une plateforme de génération de nouveaux candidats médicaments à partir d'un concept unique, le ciblage thérapeutique des interactions entre cellules gliales et neuronales. En appliquant Neurolead à l'autophagie et aux formes neurologiques des maladies lysosomales, Theranexus poursuit ses recherches sur un axe thérapeutique d'intérêt majeur, présentant de forts enjeux médico-économiques.

Le point commun des maladies lysosomales est une déficience génétique induisant un défaut de fonctionnement des lysosomes - organelles cellulaires responsable de la dégradation de nombreuses biomolécules. Avec le candidat médicament BBDF-101 dans la maladie de Batten, Theranexus travaille déjà sur une forme juvénile de maladie lysosomale qui est caractérisée par l'accumulation de lipoprotéines dans le cerveau.

La plateforme NeuroLead a d'ores-et-déjà permis de développer et de valider divers modèles cellulaires d'étude de l'autophagie, le processus biologique de recyclage des biomolécules par les lysosomes. Theranexus a ainsi identifié, par criblage, diverses structures de médicaments capables d'agir, par diverses voies, sur l'autophagie cellulaire et la fonction du lysosome. Ces travaux sont également renforcés par des approches complémentaires in silico, mêlant intelligence artificielle et recherche dans des bases de données massives, et offrant une meilleure caractérisation des classes de structures identifiés.



« Les résultats de ces recherches, reposant sur l'utilisation de nos modèles d'interactions entre neurones et astrocytes dans un contexte pathologique, ouvrent de nouvelles pistes de découvertes de médicaments modulant l'autophagie. Ces travaux vont nous permettre de renforcer le potentiel de valeur industrielle de notre plateforme pour apporter des solutions adaptées aux forts besoins des nombreux patients atteints de maladies lysosomales. » précise Mathieu Charvériat, Directeur scientifique de Theranexus.

« Il existe 50 variétés de maladies lysosomales qui touchent plus de 3 000 adultes et enfants en France. 150 nouveaux cas sont diagnostiqués chaque année. Ces maladies entraînent l'apparition de lésions au niveau de différents organes : os, cœur, poumons, foie, rate, cerveau... provoquant des troubles particulièrement graves et irréversibles. Aujourd'hui, il existe seulement 14 traitements de pointe en France pour 11 maladies lysosomales ce qui est très insuffisant sachant que ces maladies entraînent très souvent des polyhandicaps et engagent le pronostic vital. Nous avons un réel besoin de nouveaux traitements pour vaincre ces maladies. » ajoute Stéphane Antolin, président de l'Association Vaincre les Maladies Lysosomales.







Fondée en 2013, THERANEXUS est une société biopharmaceutique au stade clinique, issue du CEA qui développe des candidats-médicaments pour le traitement des maladies du système nerveux.

Grâce à sa connaissance des interactions neuro-gliales, THERANEXUS est pionnière dans la conception et la combinaison de substances homologuées et dispose d'un portefeuille solide et diversifié d'actifs en phase clinique. Cette stratégie de combinaison de médicaments repositionnés reposant sur un solide cas commercial et disposant d'une réelle capacité à démontrer rapidement leur valeur clinique permet à la société de générer différents candidats médicaments propriétaires à forte valeur ajoutée, de réduire significativement le temps et les coûts de développement et d'augmenter considérablement les chances d'accès au marché pour ses médicaments.

A cette fin, THERANEXUS est positionnée dans plusieurs indications, dont la maladie de Parkinson et la maladie de Batten, pour lesquelles aucun traitement n'est actuellement disponible sur le marché.

THERANEXUS est cotée sur le marché Euronext Growth à Paris (FR0013286259- ALTHX).



