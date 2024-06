Theranexus bondit: résultats confirmés contre la maladie de Batten

(AOF) - Theranexus (+9,57+ à 1,14 euro) bondit après avoir confirmé les résultats positifs, après 18 mois de traitement, de son étude de phase 1/2 de Batten-1 dans la maladie de Batten (CLN3). Cette société biopharmaceutique spécialiste du traitement des maladies neurologiques rares, et la Fondation Beyond Batten Disease (BBDF), précisent que les résultats indiquent une diminution des chaînes légères de neurofilaments (NfL) sériques, un biomarqueur de la mort neuronale et confortent le potentiel thérapeutique du candidat médicament Batten-1 dans la forme juvénile de la maladie de Batten.

La biotech a annoncé les résultats intermédiaires " très encourageants " de cette étude lors du Congrès International " NCL2023 " sur les Lipofuscinoses Céroïdes Neuronales organisé à Hambourg (Allemagne) du 26 au 30 septembre 2023.

Pour le Professeur Gary Clark, investigateur principal de l'étude et directeur du centre de neurologie pédiatrique du Texas Children's Hospital à Houston, ces résultats "confirment l'intérêt majeur deBatten-1 dans le traitement de la maladie de Batten CLN3 et offrent une perspective de prise en charge inédite pour les enfants atteints de cette maladie, pour les familles et pour les soignants ".

AOF - EN SAVOIR PLUS

En savoir plus sur le secteur Pharmacie

L'oncologie, priorité des géants pharmaceutiques

La déconvenue boursière de Sanofi enregistrée fin octobre 2023 souligne le nouveau cap pour le groupe, qui a dorénavant fixé l'oncologie comme priorité numéro 1. Les efforts sur ce segment, où les thérapies avancent le plus vite, impliquent notamment des investissements en R&D qui pèsent sur la rentabilité. Sanofi a donc annoncé une baisse de son bénéfice par action en 2024 et l'abandon de son objectif d'une marge opérationnelle de 32 % en 2025. Merck vient, lui, de dévoiler une nouvelle alliance. Il va verser jusqu'à 22 milliards de dollars au groupe japonais Daiichi Sankyo dans le cadre d'un partenariat sur des traitements expérimentaux contre le cancer. Si certains experts estiment que les États-Unis représentent près de la moitié des dépenses mondiales d'oncologie (médicaments et traitements), soient 196 milliards de dollars en 2022, les dépenses chinoises dans ce domaine ont plus que doublé en cinq ans, passant de 5 à 11,8 milliards de dollars.