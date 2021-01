Croissy-Beaubourg, le 14 janvier 2021, 17h45 CET - THERADIAG (ISIN : FR0004197747, Mnémonique : ALTER), société spécialisée dans le diagnostic in vitro et le théranostic, annonce aujourd'hui avoir signé un contrat de partenariat avec ORGENTEC, Société allemande leader sur le marché mondial en auto-immunité, pour lui fournir des réactifs de contrôle de qualité nommés Alegria® Check.



Bertrand de Castelnau, Directeur Général de Theradiag, a commenté : « Nous sommes très fiers d'annoncer ce partenariat avec ORGENTEC, Société allemande de premier plan, leader sur son marché. Cela vient récompenser nos investissements en R&D et nos efforts d'innovation maintenus lors de ces derniers mois en dépit du contexte sanitaire et économique incertain. Je tiens enfin à remercier mes équipes dont les efforts se sont traduits par ce succès partenarial. »





