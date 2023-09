Theradiag publie ses résultats du 1er semestre 2023 et affiche une rentabilité en forte amélioration

• Atteinte d’une marge d’exploitation en forte croissance de 12,5%, reflet de l’amélioration sensible des marges industrielles sur les deux métiers de Theradiag et l’arrêt des activités aux Etats-Unis

• Trésorerie maîtrisée à 5,7 M€ au 30 juin 2023 et en hausse sur le T2 2023



Croissy-Beaubourg, le 18 septembre 2023, 7h30 CEST – THERADIAG (ISIN : FR0004197747, Mnémonique : ALTER), société spécialisée dans le diagnostic in vitro et le théranostic, présente aujourd’hui ses résultats semestriels au 30 juin 2023 arrêtés par le Conseil d’administration du 14 septembre 2023.



