Theradiag publie ses résultats du 1er semestre 2021

Theradiag au seuil de la rentabilité

o Grâce à une très forte amélioration du résultat net hors exceptionnel à + 84,3%

o Tout en maintenant la stratégie d'investissements en R&D et aux Etats-Unis afin d'alimenter la croissance future



Bertrand de Castelnau, Directeur Général de Theradiag, commente « Depuis un an nous récoltons les fruits des efforts menés sur la maîtrise de nos coûts opérationnels et sur notre stratégie commerciale. L'efficience de notre réorientation stratégique se manifeste en effet par une forte progression sur ce semestre de tous nos indicateurs financiers malgré un contexte économique et sanitaire qui reste incertain. Sur cette base de forte activité pour nos solutions innovantes et de structure de coûts assainie, nous comptons accélérer le développement de Theradiag grâce à la mise en place d'un plan stratégique en phase avec les ambitions de croissance sur les marchés cibles. Le monitoring des biothérapies est un très vaste marché mondial, les prochains semestres s'annoncent prometteurs pour Theradiag. »