Theradiag publie ses résultats du 1er semestre 2020

o Très bonne résistance du chiffre d'affaires à 4,9 M€, porté par le Théranostic à +16,5%

o Poursuite de l'investissement en R&D en faveur de la croissance future

o Accélération de l'activité nord-américaine

o Situation de trésorerie confortable à 1,7 M€

o Lancement d'un test antigénique en France pour le dépistage de la Covid-19 en moins de 15 minutes



Bertrand de Castelnau, Directeur Général de Theradiag, commente « Grâce à l'engagement de chaque collaborateur et à l'agilité des équipes, les ventes Théranostic ont progressé de 16,5% et représentent désormais 50% des revenus de la société comparés à 40% sur la même période de 2019. Nous constatons une bonne résilience du résultat global au premier semestre 2020. Ces résultats confortent notre positionnement de leader en monitoring des biothérapies en France et à l'étranger. C'est en accélérant notre développement grâce à nos solutions reconnues et innovantes que nous progresserons rapidement vers l'équilibre financier. »