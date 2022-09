Theradiag : Désignation d’un expert indépendant

Croissy-Beaubourg, le 30 septembre 2022, 17h35 CEST – THERADIAG (ISIN : FR0004197747, Mnémonique : ALTER), société spécialisée dans le diagnostic in vitro et le théranostic annonce la désignation du cabinet Crowe HAF par le Conseil d’administration de la Société en qualité d’expert indépendant dans le cadre du projet d’offre publique d’achat volontaire déposé par Biosynex.



