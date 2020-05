Theradiag : Approbation d'un premier test Covid-19, 'RT-PCR'

Croissy-Beaubourg, le 18 mai à 19h30 - THERADIAG (ISIN : FR0004197747, Mnémonique : ALTER), est une société spécialisée dans le diagnostic in vitro et le Théranostic.

Concernant la nouvelle activité de tests Covid-19 initiée récemment, Theradiag confirme que le test de virémie développé par Mikrogen, AmpliCube Coronavirus SARS-Cov-2 (RT-PCR sur prélèvement nasopharyngé), vient d'être approuvé par le Centre National de Référence de Paris (CNR). La distribution exclusive de ce dernier, en France, débutera prochainement via les réseaux commerciaux usuels de Theradiag.

Ce test rejoint une cinquantaine de kits PCR remboursés par la Sécurité Sociale et disponibles sur le marché français. Pour le moment, aucun impact conséquent n'est estimé sur le chiffre d'affaires 2020 dans les prévisions de la société.



Pour recevoir toute l'information financière de Theradiag en temps réel, faites-en la demande par mail à theradiag@newcap.eu. Votre inscription sera immédiate.