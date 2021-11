Theradiag annonce le très fort succès de son augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription

 Levée de fonds d'un montant brut de 5,33 millions d'euros

 Prix de souscription : 1,22 € par action

 Taux de sursouscription de l’opération de 2,6 fois

 Règlement-livraison et début des négociations des actions nouvelles : 26 novembre 2021



Croissy-Beaubourg, le 24 novembre 2021, 18h30 CET - THERADIAG (ISIN : FR0004197747, Mnémonique : ALTER), société spécialisée dans le diagnostic in vitro et le théranostic (la « Société »), annonce aujourd'hui le succès de son augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription (« DPS ») des actionnaires dont la sousciption s'est déroulée du 3 novembre au 18 novembre 2021 (l' « Augmentation de Capital »).



Le montant de l'Augmentation de Capital s'élève à 5,33 millions d'euros brut et 4,5 millions d'euros net. Elle se traduit par la création de 4.372.742 actions nouvelles (les « Actions Nouvelles »), souscrites à un prix de 1,22€ par Action Nouvelle, représentant une décote de 30,05% par rapport au cours de clôture du 21 octobre 2021, soit 1,74€.