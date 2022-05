THERADIAG annonce le lancement de deux nouveaux kits i-Tracker®

Croissy-Beaubourg, le 19 mai 2022, 7h30 CEST – THERADIAG (ISIN : FR0004197747, Mnémonique : ALTER), société spécialisée dans le diagnostic in vitro et le théranostic, annonce aujourd’hui le lancement de deux kits supplémentaires de sa gamme de tests i-Tracker®.



Bertrand de Castelnau, Directeur Général de Theradiag, a commenté : « Nous sommes très heureux d’annoncer le marquage CE de ces deux nouveaux kits qui matérialise la dynamique R&D présente chez Theradiag. Cette extension de gamme contribue à étendre notre principale raison d’être, à savoir, développer la surveillance thérapeutique individualisée d’encore plus de biothérapies au profit des patients. »



Si vous souhaitez recevoir en temps réel toutes les communications financières de la société, il vous est possible de vous inscrire directement par mail à l'adresse suivante : theradiag@newcap.eu