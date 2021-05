Croissy-Beaubourg, le 31 mai 2021, 17h45 CEST - THERADIAG (ISIN : FR0004197747, Mnémonique : ALTER, éligible PEA-PME), société spécialisée dans le diagnostic in vitro et le théranostic, annonce le lancement d'HUMABDIAG, un projet de recherche d'envergure de bioproduction d'anticorps à Tours.



Theradiag s'engagera à partir du 1er juillet 2021 avec l'écosystème académique et industriel de Tours : son CHRU, son université et la société MAbSilico, dans un projet de recherche et de production d'anticorps, cofinancé par la région Centre-Val de Loire à hauteur de 450 K€. Ce projet stratégique s'inscrit dans la prolongation de l'accord de collaboration globale avec l'université de Tours et de la création de l'établissement secondaire en Région Centre-Val de Loire, annoncés respectivement en juillet et septembre 2020 par la Société.



Si vous souhaitez recevoir en temps réel toutes les communications financières de la société, il vous est possible de vous inscrire directement par mail à l'adresse suivante : theradiag@newcap.eu