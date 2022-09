Theradiag annonce le dépôt par Biosynex d'une offre publique d'achat volontaire en numéraire sur ses actions

Croissy-Beaubourg, le 23 septembre 2022, 13h45 CEST – THERADIAG (ISIN : FR0004197747, Mnémonique : ALTER), société spécialisée dans le diagnostic in vitro et le théranostic annonce le dépôt par Biosynex (ISIN : FR0011005933 – Mnémonique : ALBIO) auprès de l’Autorité des marchés financiers (l’« AMF ») d'une offre publique d’achat volontaire en numéraire visant les actions de la Société qu'elle ne détient pas, au prix de 2,30 euros par action (l’ « Offre »). Biosynex est actionnaire de la Société à hauteur de 25,07% du capital et 25,16% des droits de vote.



