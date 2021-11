THERADIAG acte la prise de participation de BIOSYNEX au sein de son capital

Croissy-Beaubourg, le 30 novembre 2021, 7h30 CET – THERADIAG (ISIN : FR0004197747, Mnémonique : ALTER), société spécialisée dans le diagnostic in vitro et le théranostic, annonce avoir reçu hier un courrier de BIOSYNEX l'informant de sa prise de participation au sein de son capital et du franchissement à la hausse de seuils statutaires, conformément à l'article 12.3 des statuts de THERADIAG.



BIOSYNEX précise qu'à la suite d'acquisitions sur le marché et de sa participation à l’augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription, elle détenait au 29 novembre 2021 à 8h00, 2 468 932 actions, soit 18,82% du capital et 18,89% des droits de vote de THERADIAG.



